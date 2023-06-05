Автомагистраль Купянск-Новосёловское, расположенная в Харьковской области, находится под огневым контролем мотострелков Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает командир роты с позывным Зоркий, добавив, что занятые позиции ВС РФ позволяют круглосуточно наблюдать за трассой с целью быстрой ликвидации соперника, пытавшегося проводить ротацию и подвозить боеприпасы.
"Наша зона ответственности заключается в том, что мы контролируем трассу от Купянска до Новосёловского, чтобы противник не проехал по ней и не вклинился в наши боевые порядки".
Отмечается, что главная задача мотострелков в принятых позициях заключается в нанесении ВСУ мощных ударов всеми имеющими средствами.
Ранее от главы ВГА подконтрольной ВС России части Харьковской области Виталия Ганчева стало известно, что российские силы подошли вплотную к городу Купянск.
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