Командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский предупредил, что некоторые действия могут привести к трагической гибели бойцов. Он опубликовал видео, на котором запечатлены последствия "бездумного" минирования по тылам.
На маршруте следования групп во время ротации появились мины российской постановки, в результате чего одна из машин подорвалась. В ней находились операторы беспилотных летательных аппаратов.
"Четверо лучших специалистов, которые как раз и работали на участке Новодонецкого. По трагической случайности произошло это накануне наступления", — указал Ходаковский в своём Telegram-канале.
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