Ходаковский сообщил о трагедии из-за минирования тылов ВС РФ перед наступлением ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский предупредил, что некоторые действия могут привести к трагической гибели бойцов. Он опубликовал видео, на котором запечатлены последствия "бездумного" минирования по тылам.

На маршруте следования групп во время ротации появились мины российской постановки, в результате чего одна из машин подорвалась. В ней находились операторы беспилотных летательных аппаратов.

"Четверо лучших специалистов, которые как раз и работали на участке Новодонецкого. По трагической случайности произошло это накануне наступления", — указал Ходаковский в своём Telegram-канале.