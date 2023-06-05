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Ситуация с бомбоубежищами в Киеве находится в критическом состоянии

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Силовые структуры

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве находится в критическом состоянии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ситуация с бомбоубежищами в Киеве находится в критическом состоянии
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По словам чиновника, была проведена проверка около трети укрытий города. Половина из них не готова.

Всего в Киеве проверили 1849 бомбоубежищ, 242 из них закрыты, а 596 — не готовы к использованию.

Напомним, в мае жители нескольких городов Украины не смогли попасть в бомбоубежища после того, как была объявлена воздушная тревога.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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