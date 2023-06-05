Ситуация с бомбоубежищами в Киеве находится в критическом состоянии

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве находится в критическом состоянии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По словам чиновника, была проведена проверка около трети укрытий города. Половина из них не готова.

Всего в Киеве проверили 1849 бомбоубежищ, 242 из них закрыты, а 596 — не готовы к использованию.

Напомним, в мае жители нескольких городов Украины не смогли попасть в бомбоубежища после того, как была объявлена воздушная тревога.