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Минобороны: военные РФ уничтожили диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область

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Силовые структуры

Киев продолжает попытки осуществления терактов против гражданского населения РФ в приграничных районах. В воскресенье, 4 июня, российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны: военные РФ уничтожили диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область
Фото: Министерство обороны Украины

По информации ведомства, участники диверсионно-разведывательной группы ВСУ планировали проникнуть на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки, однако Вооружённые силы РФ и погранслужба ФСБ сорвали планы киевского режима.

"Около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населённого пункта Новая Таволжанка", — подчеркнули в МО РФ.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложить направить чеченские подразделения в Белгородскую область для борьбы с диверсантами.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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