Киев продолжает попытки осуществления терактов против гражданского населения РФ в приграничных районах. В воскресенье, 4 июня, российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, участники диверсионно-разведывательной группы ВСУ планировали проникнуть на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки, однако Вооружённые силы РФ и погранслужба ФСБ сорвали планы киевского режима.
"Около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населённого пункта Новая Таволжанка", — подчеркнули в МО РФ.
Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложить направить чеченские подразделения в Белгородскую область для борьбы с диверсантами.
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