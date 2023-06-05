Минобороны: военные РФ уничтожили диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область

0:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев продолжает попытки осуществления терактов против гражданского населения РФ в приграничных районах. В воскресенье, 4 июня, российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фото: Министерство обороны Украины

По информации ведомства, участники диверсионно-разведывательной группы ВСУ планировали проникнуть на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки, однако Вооружённые силы РФ и погранслужба ФСБ сорвали планы киевского режима.

"Около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населённого пункта Новая Таволжанка", — подчеркнули в МО РФ.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложить направить чеченские подразделения в Белгородскую область для борьбы с диверсантами.