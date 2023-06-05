Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить чеченские подразделения в Белгородскую область. Он уточнил, что спецназовцы способны защитить граждан и бороться с диверсантами, а численность бойцов в общей сложности составляет три армии.
Как подчеркнул Кадыров, количество бойцов в чеченских подразделениях превышает 70 тысяч человек, все оснащены по последнему слову техники и прошли подготовку в Российском университете спецназа.
"Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны России и полиции, в частности, Специальный полк полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, возглавляемый Героем России, командиром Замидом Чалаевым", — сообщил Кадыров.
Глава республики подчеркнул, что бойцы готовы выполнить любые задачи и ждут приказа от Главнокомандующего, президента России Владимира Путина.
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