Кадыров предложил отправить военные подразделения Чечни в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить чеченские подразделения в Белгородскую область. Он уточнил, что спецназовцы способны защитить граждан и бороться с диверсантами, а численность бойцов в общей сложности составляет три армии.

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Как подчеркнул Кадыров, количество бойцов в чеченских подразделениях превышает 70 тысяч человек, все оснащены по последнему слову техники и прошли подготовку в Российском университете спецназа.

"Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны России и полиции, в частности, Специальный полк полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, возглавляемый Героем России, командиром Замидом Чалаевым", — сообщил Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что бойцы готовы выполнить любые задачи и ждут приказа от Главнокомандующего, президента России Владимира Путина.