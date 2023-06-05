Аналитики из США прокомментировали активизацию украинской армии на юге Донецкой Народной Республики. Как написали в The New York Times, эксперты называют действия Киева "первоначальным ударом".
По мнению специалистов, он необходим ВСУ, чтобы выяснить позиции и численность Вооружённых сил Российской Федерации. То есть речь идёт о разведке боем, отметили в издании.
Также аналитики указали на сложности при расшифровке отчётов о боях. Нельзя точно сказать, в каком случае украинские военные реализовывают главную атаку, а в каком — проводят диверсионные операции и используют "уловки", подчеркнули эксперты.
"Попытка проверить позиции русских будет традиционной тактикой, которой американцы обучают украинцев", — добавили специалисты.
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