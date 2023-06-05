Сейчас на Украине расходится новость о гибели начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Об этом сообщает РИА Новости.
Однако украинский центр противодействия дезинформации назвал данные слухи информационным вбросом.
Сам глава военной разведки не появлялся на публике уже с 29 мая, когда Буданов выложил ролик с угрозами в адрес российской столицы и обещанием быстрого ответа на российские ракетные удары.
30 мая президент Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли удар по штабу ГУР Украины.
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