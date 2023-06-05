РИА Новости: на Украине расходится новость о гибели главы ГУР Кирилла Буданова

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сейчас на Украине расходится новость о гибели начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Фото: https://t.me/WarDonbass/115095

Об этом сообщает РИА Новости.

Однако украинский центр противодействия дезинформации назвал данные слухи информационным вбросом.

Сам глава военной разведки не появлялся на публике уже с 29 мая, когда Буданов выложил ролик с угрозами в адрес российской столицы и обещанием быстрого ответа на российские ракетные удары.

30 мая президент Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли удар по штабу ГУР Украины.

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