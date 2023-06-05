Reuters: в Генштабе ВСУ утверждают, что контрнаступление ещё не началось

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинском Генштабе утверждают, что контрнаступление Киева до сих пор не началось, и им ничего про это не известно. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Фото: 1zoom.ru

В украинском ведомстве добавили, что они не намерены комментировать фейковую информацию.

"У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки", — сообщил журналистам представитель генштаба ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на пяти участках линии соприкосновения на южнодонецком направлении украинскими войсками были начаты наступательные действия. В Киеве посчитали именно этот участок самым уязвимым. Однако все попытки ВСУ прорвать здесь российскую оборону оказались безуспешными.