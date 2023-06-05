В украинском Генштабе утверждают, что контрнаступление Киева до сих пор не началось, и им ничего про это не известно. Об этом сообщает агентство Рейтер.
В украинском ведомстве добавили, что они не намерены комментировать фейковую информацию.
"У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки", — сообщил журналистам представитель генштаба ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на пяти участках линии соприкосновения на южнодонецком направлении украинскими войсками были начаты наступательные действия. В Киеве посчитали именно этот участок самым уязвимым. Однако все попытки ВСУ прорвать здесь российскую оборону оказались безуспешными.
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