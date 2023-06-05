Мариупольский аэропорт планируют запустить в эксплуатацию в 2024–2025 годах, если будет позволять обстановка, следует из сегодняшнего заявления руководителя Минтранса РФ Виталия Савельева.
"В наше общее развитие попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, — сообщил Савельев в ходе совещания во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. — Когда появится возможность, мы начнём с Мариуполя, сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации".
Аэропорты в других городах намерены запускать позднее, и происходить это будет поэтапно, отметил чиновник, сославшись на значительные разрушения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.