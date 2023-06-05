Глава Минтранса РФ Савельев озвучил сроки запуска аэропорта в Мариуполе

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мариупольский аэропорт планируют запустить в эксплуатацию в 2024–2025 годах, если будет позволять обстановка, следует из сегодняшнего заявления руководителя Минтранса РФ Виталия Савельева.

Фото: Телеграм Политика страны

"В наше общее развитие попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, — сообщил Савельев в ходе совещания во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. — Когда появится возможность, мы начнём с Мариуполя, сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации".

Аэропорты в других городах намерены запускать позднее, и происходить это будет поэтапно, отметил чиновник, сославшись на значительные разрушения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.