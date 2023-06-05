Официальный представитель военно-политического блока НАТО Оана Лунгеску заявила, что в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом стало в два раза больше военных.
"Альянс НАТО частично укрепил свой восточный фланг, сформировав боевые группы ещё в четырёх странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", — сказала чиновница, слова которой приводит The Washington Post.
По данным СМИ, восемь групп состоят из 10 тысяч военных. В восточную часть блока его члены отправили десятки кораблей и сотни самолётов, добавили в издании.
Вместе с этим Лунгеску отметила, что страны НАТО установили огромное количество средств противовоздушной обороны. Например, зенитных ракетных комплексов Patriot и специальных кораблей в море, заключила представитель объединения.
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