Представитель НАТО Лунгеску: альянс удвоил военное присутствие в Восточной Европе

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель военно-политического блока НАТО Оана Лунгеску заявила, что в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом стало в два раза больше военных.

Фото: discover24.ru

"Альянс НАТО частично укрепил свой восточный фланг, сформировав боевые группы ещё в четырёх странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", — сказала чиновница, слова которой приводит The Washington Post.

По данным СМИ, восемь групп состоят из 10 тысяч военных. В восточную часть блока его члены отправили десятки кораблей и сотни самолётов, добавили в издании.

Вместе с этим Лунгеску отметила, что страны НАТО установили огромное количество средств противовоздушной обороны. Например, зенитных ракетных комплексов Patriot и специальных кораблей в море, заключила представитель объединения.