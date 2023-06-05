NBC News: британские власти признали, что нынешние поставки оружия не помогут ВСУ победить Россию

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чиновники из Великобритании осознали, что поставки Украине вооружений Запада не приведут к победе над Москвой. Об этом заявили журналисты NBC News.

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"Пёстрая смесь" оружия на приведёт к поражению РФ в долгосрочной перспективе", — подчеркнули в СМИ.

По мнению представителей Лондона, необходимо отправлять ВСУ конкретные типы техники. Украинская армия нуждается, например, в танках Leopard и военных самолётах F-16, сказали журналисты.

Члены парламента Британии призвали Киев сформировать собственное производство вооружений. Политики отметили, что столкновение на Украине затягивается.

"Нам нужно обсудить, как нарастить её производственные мощности", — подчеркнул парламентарий Тобиас Эллвуд.