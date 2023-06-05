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Арестович* заявил, что следующее контрнаступление ВСУ будет уже с самолётами

1:16
Силовые структуры

Алексей Арестович* рассказал, что Украина добивается "психологического разогрева" россиян перед началом контрнаступления ВСУ.

Арестович* заявил, что следующее контрнаступление ВСУ будет уже с самолётами
Фото: Splash/ All Over

Украинский военный аналитик уверен, что россиян деморализуют сообщения об атаках беспилотников, военной помощи ВСУ со стороны западных партнёров и угрозе скорого контрнаступления украинской армии.

"Когда психологический разогрев достигнет определенного результата, а на земле будут закончены все приготовления, тогда всё и начнётся", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* заявил, что контрнаступление ВСУ не может пойти по негативному сценарию, а вопрос заключается только в том, как много территорий сможет вернуть Украина.

"Следующее контрнаступление будет уже с самолётами", — пригрозил аналитик, отметив, что ВСУ будут сражаться до полного освобождения Украины.

Ранее Алексей Арестович встал на защиту музыканта, исполнявшего во Львове песни на русском языке. 

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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