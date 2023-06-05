Алексей Арестович* рассказал, что Украина добивается "психологического разогрева" россиян перед началом контрнаступления ВСУ.
Украинский военный аналитик уверен, что россиян деморализуют сообщения об атаках беспилотников, военной помощи ВСУ со стороны западных партнёров и угрозе скорого контрнаступления украинской армии.
"Когда психологический разогрев достигнет определенного результата, а на земле будут закончены все приготовления, тогда всё и начнётся", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* заявил, что контрнаступление ВСУ не может пойти по негативному сценарию, а вопрос заключается только в том, как много территорий сможет вернуть Украина.
"Следующее контрнаступление будет уже с самолётами", — пригрозил аналитик, отметив, что ВСУ будут сражаться до полного освобождения Украины.
Ранее Алексей Арестович встал на защиту музыканта, исполнявшего во Львове песни на русском языке.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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