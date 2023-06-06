Для Запорожской атомной энергетической станции пока критической опасности от разрушения задвижек Каховской ГЭС нет.
Об этом журналистам сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Пока никакой критической опасности для АЭС не представляет", — в частности, отметил сотрудник Запорожской области.
При этом Рогов добавил, что это необходимо в срочном порядке решать, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это серьёзная проблема.
Напомним, сегодня, 6 июня, появлялись противоречивые заявления о том, была ли украинской армией подорвана Каховская ГЭС или её прорвало.
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