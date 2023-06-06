Рогов: критической опасности для Запорожской АЭС разрушение на Каховской ГЭС пока не представляет

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для Запорожской атомной энергетической станции пока критической опасности от разрушения задвижек Каховской ГЭС нет.

Фото: wikimedia.com

Об этом журналистам сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пока никакой критической опасности для АЭС не представляет", — в частности, отметил сотрудник Запорожской области.

При этом Рогов добавил, что это необходимо в срочном порядке решать, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это серьёзная проблема.

Напомним, сегодня, 6 июня, появлялись противоречивые заявления о том, была ли украинской армией подорвана Каховская ГЭС или её прорвало.