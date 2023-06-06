Зеленский обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в разрушении дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. По его словам, российская сторона специально "ударила" по платине.

Фото: tvc.ru

Как подчеркнул Зеленский, так российская сторона показала "всему миру", что ВС РФ необходимо "выгнать с каждого клочка" украинской земли.

"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС показали всему миру, что их нужно выгнать с каждого уголка нашей земли, и нельзя оставить ни одного метра. Потому что каждый метр (земли. — Прим. ред.) может быть использован для террора", — заявил лидер Незалежной на своей странице в Сети.

По словам Зеленского, безопасность Незалежной может обеспечить исключительно "победа" ВСУ, и подчеркнул, что украинскую армию "не остановят ни вода, ни ракеты".

Ранее украинские власти сообщили, что из-за происшествия на Каховской ГЭС президент Незалежной собирает срочное совещание.