В ходе основного контрнаступления боевикам ВСУ удастся захватить ряд территорий при помощи западного вооружения, но удержать их они не смогут, следует из заявления экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса, пишет The Daily Reckoning.
"Наступление, вероятно, захлебнётся по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет, — подчеркнул Рикардс. — Если Украина прорвёт одну линию, ей придётся противостоять другой".
Бывший советник ЦРУ акцентировал внимание на том, что контрнаступление предполагаемых масштабов предусматривает массивную материально-техническую поддержку. Едва ли Украина обладает необходимыми для этого ресурсами, констатировал эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.