Экс-советник ЦРУ Рикардс: контрнаступление ВСУ захлебнётся

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе основного контрнаступления боевикам ВСУ удастся захватить ряд территорий при помощи западного вооружения, но удержать их они не смогут, следует из заявления экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса, пишет The Daily Reckoning.

Фото: СмК

"Наступление, вероятно, захлебнётся по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет, — подчеркнул Рикардс. — Если Украина прорвёт одну линию, ей придётся противостоять другой".

Бывший советник ЦРУ акцентировал внимание на том, что контрнаступление предполагаемых масштабов предусматривает массивную материально-техническую поддержку. Едва ли Украина обладает необходимыми для этого ресурсами, констатировал эксперт.