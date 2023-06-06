Кива: "Цель Зеленского — техногенная катастрофа и животный страх у людей"

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Президент Украины Владимир Зеленский после себя и ВСУ оставляют выжженную, безлюдную землю, которая будет непригодна к жизни.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Об этом сообщает в Telegram-канале бывший нардеп Верховной рады Илья Кива.

"Цель Зеленского — техногенная катастрофа и животный страх у людей. Всё, что теряет его режим, должно быть стёрто с лица земли и выведено из строя — люди вывезены или уничтожены", — отмечает экс-депутат Рады.

По его словам, сегодня Каховская ГЭС, завтра Запорожская АЭС, использование "грязной бомбы", и неважно на какой территории — главное, чтоб вздрогнул мир и погибли люди.

Можно до бесконечности сражаться на полях спецоперации — но пока жив и невредим сам украинский президент и его окружение — человечество в опасности, мир на краю катастрофы, отметил Кива.

"Есть правило во всём мире — террористов уничтожают физически", — подытожил экс-нардеп.