Разрушение украинской армией дамбы Каховской ГЭС, что привело к понижению уровня водохранилища, может являться частью плана Киева по захвату Запорожской АЭС, заявил Pravda.Ru политический аналитик Александр Пылаев.
"Киевский режим интересует не наступление в Херсонской области, а уменьшение количества воды выше в водохранилище, которое находилось выше Каховской дамбы", — пояснил он.
Эксперт "с большой вероятностью" предполагает, что основной удар ВСУ будет нанесён в Запорожье, когда снизится ширина водной преграды перед атомной станцией.
"На мой взгляд, украинские власти интересует возможность атаки на Запорожскую АЭС. Они много раз предпринимали попытки переплыть на это водохранилище и атаковать Запорожскую станцию. Это для них более ценный приз", — резюмировал Пылаев.
Ранее мэр Новой Каховки сообщил, что максимальный уровень подъема воды в населённом пункте после разрушения дамбы достиг четырёх метров.
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