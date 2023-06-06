Аналитик: разрушение Каховской ГЭС — часть плана атаки на Запорожскую атомную станцию

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разрушение украинской армией дамбы Каховской ГЭС, что привело к понижению уровня водохранилища, может являться частью плана Киева по захвату Запорожской АЭС, заявил Pravda.Ru политический аналитик Александр Пылаев.

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"Киевский режим интересует не наступление в Херсонской области, а уменьшение количества воды выше в водохранилище, которое находилось выше Каховской дамбы", — пояснил он.

Эксперт "с большой вероятностью" предполагает, что основной удар ВСУ будет нанесён в Запорожье, когда снизится ширина водной преграды перед атомной станцией.

"На мой взгляд, украинские власти интересует возможность атаки на Запорожскую АЭС. Они много раз предпринимали попытки переплыть на это водохранилище и атаковать Запорожскую станцию. Это для них более ценный приз", — резюмировал Пылаев.

Ранее мэр Новой Каховки сообщил, что максимальный уровень подъема воды в населённом пункте после разрушения дамбы достиг четырёх метров.