Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС, по которой военные нанесли удар в ночь на вторник, шестое июня.
Вместе с этим Песков обвинил в атаке украинскую сторону. По его словам, целью ВСУ являлось лишение Крыма водоснабжения.
"Эта диверсия связана и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинская армия не добивается поставленных целей. Эти наступательные действия захлёбываются", — подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Как добавил представитель Кремля, из-за действий Киева возникнут крайне серьёзные последствия для жителей региона и природы.
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