Песков: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, чтобы лишить Крым воды и отвлечь внимание от "захлёбывающегося" наступления

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады о ситуации вокруг Каховской ГЭС, по которой военные нанесли удар в ночь на вторник, шестое июня.

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Вместе с этим Песков обвинил в атаке украинскую сторону. По его словам, целью ВСУ являлось лишение Крыма водоснабжения.

"Эта диверсия связана и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинская армия не добивается поставленных целей. Эти наступательные действия захлёбываются", — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Как добавил представитель Кремля, из-за действий Киева возникнут крайне серьёзные последствия для жителей региона и природы.