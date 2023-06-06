Кива: украинцев ждёт подрыв Киевской ГЭС и затопление нижнего района города

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жителей столицы Украины в ближайшее время ждёт подрыв Киевской ГЭС и затопление нижнего района города и ряда других районов.

Фото: vojna-v-ukraine.com

Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший нардеп Рады Илья Кива.

"План Зеленского — раздел Украины по Днепру. У него на столе план подрывов плотин по всему Днепру. И финальной точкой создания "санитарной зоны" — Киевская плотина. Вот вам и раздел по Днепру, к которому стремится Зеленский сегодня", — отметил бывший депутат Верховной Рады.

Он советует уже сейчас начинать эвакуацию с возможных мест затопления. Не бояться и не жалеть оставлять своё жилье, поскольку надо спасать свои жизни. Надо просто почитать историю прорыва в 1941 году Киевской ГЭС и осознать масштаб катастрофы, отметил Кива.

По его словам, он об этом всех предупреждал и всем теперь должно быть понятно, почему у него в собственности лишь "силосная яма, с которой украинцы все смеялись".