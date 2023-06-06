Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях киевского режима за последние три дня боев.
По словам главы оборонного ведомства, ВСУ потеряли 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии, а также 53 беспилотника.
Шойгу также отметил, что при отражении наступление украинских боевиков погиб 71 российский военнослужащий, еще 210 бойцов получили ранения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.