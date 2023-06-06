Шойгу рассказал о потерях ВСУ за три дня боев

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях киевского режима за последние три дня боев.

Фото: Интерфакс

По словам главы оборонного ведомства, ВСУ потеряли 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронемашин, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии, а также 53 беспилотника.

Шойгу также отметил, что при отражении наступление украинских боевиков погиб 71 российский военнослужащий, еще 210 бойцов получили ранения.