Министр финансов Курской области Наталья Рудакова заявила, что в 2022 году расходы регионального бюджета на оборону выросли в 187 раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ТАСС.
В абсолютных цифрах данный показатель превысил 6 млрд рублей. На эти средства реализовывались мероприятия по территориальной обороне, также деньги шли на нужды, связанный со специальной военной операцией.
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