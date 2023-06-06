В Курской области расходы бюджета на оборону выросли в 187 раз

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр финансов Курской области Наталья Рудакова заявила, что в 2022 году расходы регионального бюджета на оборону выросли в 187 раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Всероссийское казачье общество

В абсолютных цифрах данный показатель превысил 6 млрд рублей. На эти средства реализовывались мероприятия по территориальной обороне, также деньги шли на нужды, связанный со специальной военной операцией.