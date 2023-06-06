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Минобороны: ВКС России успешно поразили ракетными ударами центр принятия решений армии Украины

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Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник, шестое июня, в ходе военной спецоперации Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли ракетные удары по центру принятия решений украинской армии.

Минобороны: ВКС России успешно поразили ракетными ударами центр принятия решений армии Украины
Фото: redstar.ru

По данным ведомства, военные РФ использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Также в министерстве подчеркнули, что выбранный объект Вооружённые силы Российской Федерации успешно поразили.

"Цель удара достигнута", — заключили представители Минобороны.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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