Минобороны: ВКС России успешно поразили ракетными ударами центр принятия решений армии Украины

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Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник, шестое июня, в ходе военной спецоперации Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли ракетные удары по центру принятия решений украинской армии.

Фото: redstar.ru

По данным ведомства, военные РФ использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Также в министерстве подчеркнули, что выбранный объект Вооружённые силы Российской Федерации успешно поразили.

"Цель удара достигнута", — заключили представители Минобороны.