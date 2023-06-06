Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник, шестое июня, в ходе военной спецоперации Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли ракетные удары по центру принятия решений украинской армии.
По данным ведомства, военные РФ использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Также в министерстве подчеркнули, что выбранный объект Вооружённые силы Российской Федерации успешно поразили.
"Цель удара достигнута", — заключили представители Минобороны.
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