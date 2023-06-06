Путин присвоил командующему ВВС России звание генерал-полковник

Президент России Владимир Путин присвоил командующему военно-воздушными силами России Сергею Дронову звание генерал-полковника. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовых органов.

Фото: РИА Новости

Также глава государства присвоил звание адмирала заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Касатонову и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову.

Кроме того, президент повысил в званиях двух заместителей главы Министерства внутренних дел. Владимир Кубышко и Сергей Лебедев повышены до генерал-полковников.