Президент России Владимир Путин присвоил командующему военно-воздушными силами России Сергею Дронову звание генерал-полковника. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовых органов.
Также глава государства присвоил звание адмирала заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Касатонову и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову.
Кроме того, президент повысил в званиях двух заместителей главы Министерства внутренних дел. Владимир Кубышко и Сергей Лебедев повышены до генерал-полковников.
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