Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС не помешает ВСУ наступать

Владимир Зеленский заверил, что ситуация на Каховской ГЭС не скажется на военном потенциале украинской армии.

Фото: https://mosregtoday.ru

Президент Украины сказал, что ВСУ по-прежнему способны к наступлению.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", — заявил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Валерием Залужным.