Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-терапевт Мызникова назвала ночной симптом, который может говорить об онкологическом заболевании
Asia Times: наступление ВСУ обернётся крахом режима Владимира Зеленского
Как реактивный навык помогает справляться с экстренными ситуациями, объяснила психолог
Компот из садовых ягод: секреты и хитрости
Повредив Каховскую ГЭС, Киев больше всего навредил Кривому Рогу — родному городу Зеленского
Названа лучшая альтернатива кофе
В Новой Каховке затоплено кладбище, что может привести к заражению воды
WarGonzo: войска ВС РФ отбили ещё одну атаку ВСУ на Новодонецкое
МК: тревожное заявление ФСБ по Украине подталкивает Путина к резкой эскалации

Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС не помешает ВСУ наступать

Силовые структуры

Владимир Зеленский заверил, что ситуация на Каховской ГЭС не скажется на военном потенциале украинской армии.

Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС не помешает ВСУ наступать
Фото: https://mosregtoday.ru

Президент Украины сказал, что ВСУ по-прежнему способны к наступлению.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", — заявил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
Последние материалы
Что надо делать в саду в начале июня?
МК: тревожное заявление ФСБ по Украине подталкивает Путина к резкой эскалации
Врач-косметолог раскрыла секрет преображения дочери Любови Успенской
Врач-кардиолог рассказал о причинах "внезапных смертей" и "феномене рикошета"
Эксперт перечислила три вещи, которые ухудшают качество секса
Горящий "Леопард" на русской земле. Эта война для немцев только начинается
Развеяны главные мифы о вреде глютена
Кроты на участке: маленькие вредители
Глава МИД ФРГ Бербок: за пределами Европы не знают, где находится Украина
Что можно сделать с шелухой от чеснока?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников