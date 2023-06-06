Владимир Зеленский заверил, что ситуация на Каховской ГЭС не скажется на военном потенциале украинской армии.
Президент Украины сказал, что ВСУ по-прежнему способны к наступлению.
"Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", — заявил украинский лидер.
Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.