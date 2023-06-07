Пользователей Сети возмутило высказывание лидера киевского режима Владимира Зеленского о разрушении дамбы на Каховской ГЭС, пишет РИА "Новости".
Напомним, украинский президент ранее разместил видео, демонстрирующее последствия обстрела ГЭС боевиками ВСУ. При этом Зеленский выступил с призывом "остановить Россию".
Пользователь под ником Derek Broes назвал украинского лидера "марионеткой НАТО". Комментатор Chaɱus отметил, что поверил бы Зеленскому, если бы он сам на себя "не настучал" в Washington Post.
"Вы действительно считаете, что патологическая ложь поможет вам победить?" — поинтересовался он.
Пользователь USAJustice101 в свою очередь назвал Зеленского "террористом".
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