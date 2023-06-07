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"Террорист – это ты": пользователей Сети возмутило заявление Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

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Силовые структуры

Пользователей Сети возмутило высказывание лидера киевского режима Владимира Зеленского о разрушении дамбы на Каховской ГЭС, пишет РИА "Новости".

"Террорист – это ты": пользователей Сети возмутило заявление Зеленского о разрушении Каховской ГЭС
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Напомним, украинский президент ранее разместил видео, демонстрирующее последствия обстрела ГЭС боевиками ВСУ. При этом Зеленский выступил с призывом "остановить Россию".

Пользователь под ником Derek Broes назвал украинского лидера "марионеткой НАТО". Комментатор Chaɱus отметил, что поверил бы Зеленскому, если бы он сам на себя "не настучал" в Washington Post.

"Вы действительно считаете, что патологическая ложь поможет вам победить?" — поинтересовался он.

Пользователь USAJustice101 в свою очередь назвал Зеленского "террористом".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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