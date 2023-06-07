Жительниц Тюмени берут на службу по контракту с зарплатой до 350 тыс. рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жительниц Тюмени берут на военную службу по контракту. Денежное вознаграждение обещают до 350 тысяч рублей. Соответствующая вакансия появилась на сайте объявлений.

Фото: pulse.mail.ru

"Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берём и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен", — говорится в тексте объявления на "Авито".

Контрактников обещают обеспечить экипировкой, питанием, медицинским обслуживанием.

Как сообщает nashgorod.ru, военкомат Тюменской области разместил десятки вакансий для военнослужащих. Идёт набор разведчиков, стрелков, командиров отделений, фельдшеров.

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