Боевики ВСУ атаковали трансформаторный завод в Брянской области

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Телеграм-канал Shot проинформировал о том, что укронацисты предприняли попытку атаки трансформаторного завода, расположенного в населённом пункте Суземка Брянской области.

Фото: Telegram: World Weapons News

Журналисты сообщают, что беспилотник произвёл сброс около часа ночи. Разрушения на предприятии не зафиксированы. Инцидент обошёлся без пострадавших.