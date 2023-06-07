Телеграм-канал Shot проинформировал о том, что укронацисты предприняли попытку атаки трансформаторного завода, расположенного в населённом пункте Суземка Брянской области.
Журналисты сообщают, что беспилотник произвёл сброс около часа ночи. Разрушения на предприятии не зафиксированы. Инцидент обошёлся без пострадавших.
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