Минобороны: украинская ДРГ подорвала аммиакопровод "Тольятти — Одесса" у Масютовки

Вечером пятого июня 2023 года в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти — Одесса". Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны Украины

В результате теракта пострадали мирные жители. Им оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков химического соединения с украинской территории.