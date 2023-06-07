Вечером пятого июня 2023 года в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти — Одесса". Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате теракта пострадали мирные жители. Им оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков химического соединения с украинской территории.
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