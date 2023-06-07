В Симферополе осудили местного жителя, признанного виновным в подготовке подрыва железной дороги в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по республике.
Злоумышленник был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 220 тыс. рублей.
Как было установлено в суде, 36-летний крымчанин планировал подорвать железную дорогу с целью схода грузовых и пассажирских поездов. Целью было устрашение населения, а также причинение материального ущерба.
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