В Крыму осудили мужчину, планировавшего подорвать железную дорогу

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Симферополе осудили местного жителя, признанного виновным в подготовке подрыва железной дороги в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по республике.

Фото: potokmedia.ru

Злоумышленник был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 220 тыс. рублей.

Как было установлено в суде, 36-летний крымчанин планировал подорвать железную дорогу с целью схода грузовых и пассажирских поездов. Целью было устрашение населения, а также причинение материального ущерба.