В Пологовском районе Запорожской области пресекли деятельность незарегистрированной псевдорелигиозной структуры под названием "Православная церковь Украины". Сектанты вели деструктивную деятельность на территории населённого пункта Басань.
Организацию возглавлял 47-летний украинец С. А. Московец, сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в помещении, в котором "паства" проводила сборы, обнаружили литературу антироссийской направленности, а также форменную одежду. Она чётко указывает на то, что Московец служил военным священником в рядах Нацгвардии Украины, резюмировал Рогов.
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