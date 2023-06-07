Российские артиллеристы активно работали в течение суток на запорожском направлении, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Под массированный огонь бойцов армии РФ попали позиции укронацистов в Степном, Каменском, Щербаках, Белогорье, Преображенке, Чаровном, Новоданиловке, Гуляйполе, Малой Токмачке, Темировке, Полтавке, Малиновке и Ольговском, а также в Гуляйпольском и Железнодорожном.
Киевский режим в свою очередь нанёс мощный удар по Токмаку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.