Артиллеристы ВС РФ поразили позиции ВСУ в 15 населённых пунктах Запорожской области

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские артиллеристы активно работали в течение суток на запорожском направлении, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Фото: newsrnd.com

Под массированный огонь бойцов армии РФ попали позиции укронацистов в Степном, Каменском, Щербаках, Белогорье, Преображенке, Чаровном, Новоданиловке, Гуляйполе, Малой Токмачке, Темировке, Полтавке, Малиновке и Ольговском, а также в Гуляйпольском и Железнодорожном.

Киевский режим в свою очередь нанёс мощный удар по Токмаку.