Вице-премьер Ульяновской области Сергей Кучиц принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Политик заявил, что его решения связано с чувством долга врача, человека и офицера. Кучиц убежден, что его медицинские навыки будут полезны на поле боя.
Отметим, что вице-премьер родился в городе Одесса, окончил Российский государственный медицинский университет имени Пирогова по специальности "лечебное дело". Является кандидатом медицинских наук.
Политик работал хирургом в нескольких медицинских учреждениях Москвы. В апреле 2021 года стал министром здравоохранения Ульяновской области, а затем вице-премьером.
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