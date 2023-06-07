Вице-премьер Ульяновской области отправится в зону СВО в качестве добровольца

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вице-премьер Ульяновской области Сергей Кучиц принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Фото: redstar.ru

Политик заявил, что его решения связано с чувством долга врача, человека и офицера. Кучиц убежден, что его медицинские навыки будут полезны на поле боя.

Отметим, что вице-премьер родился в городе Одесса, окончил Российский государственный медицинский университет имени Пирогова по специальности "лечебное дело". Является кандидатом медицинских наук.

Политик работал хирургом в нескольких медицинских учреждениях Москвы. В апреле 2021 года стал министром здравоохранения Ульяновской области, а затем вице-премьером.