МК: боец ВС РФ "Мазур" назвал цели взрыва Каховской ГЭС националистами ВСУ

2:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении. Она опубликовала эту информацию в своем Telegram-канале.

Фото: Wikipedia

По словам Маляр, украинские войска за последние сутки продвинулись на разных участках Артёмовского (Бахмутского) направления на расстояние от 200 до 1100 метров. В то же время, российские подразделения, по её словам, перешли в оборону, чтобы удержать захваченные позиции. Она также заявила, что Вооруженные силы России якобы перебрасывают дополнительные резервы в Артёмовск.

Один из военнослужащих с позывным "Мазур" и участвующий в боевых действиях на территории СВО, прокомментировал заявление украинского замминистра.

Он подтвердил, что противник в течение нескольких дней предпринимал попытки контратаковать на Артёмовском направлении, но все атаки были отражены. Мазур отметил, что в результате ротации сил Министерства обороны и вступления добровольческих подразделений российские бойцы успешно справляются с поставленными задачами и удерживают оборону.

Отвечая на вопрос о возможной связи между разрушением Каховской ГЭС и возможными контратаками на Артёмовском направлении, Мазур отметил, что не стоит искать такую связь. По его мнению, противник просто ищет уязвимые места в обороне, пытаясь протестировать её на разных участках фронта. Он также сказал, что разрушение ГЭС было диверсией, нацеленной в первую очередь на мирное население, которое, как заявляет украинская сторона, они хотят "освободить от присутствия российских вооруженных сил". Он заключил, что это безрассудная политика киевского режима, приведшая к разрушению гражданской инфраструктуры.

Мазур уверен, что ВСУ уже не смогут полностью вернуть Артёмовск. Он пояснил в беседе с "МК", что бои за населённый пункт определяются не только вытеснением противника, но и укреплением позиций. По его мнению, чтобы противник смог вернуть город, ему потребуются значительные силы, превосходящие российские в разы, и таких сил у ВСУ на данном направлении нет. Следовательно, максимум, на что противник может рассчитывать, это проникнуть в оборону, укрепиться на окраинах города и пытаться удерживаться там.