Рогов: ВСУ перешли в танковое наступление на Ореховском участке Запорожского фронта

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики перешли в наступление на Ореховском участке на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что подобная массированная атака со стороны ВСУ случилась впервые.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Как уточнил Рогов, наступление развернулось между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

"На Запорожском фронте это первая подобная массированная ночная атака боевиков ВСУ. Тем более, в комплексе с рекордным по длительности и интенсивности обстрелом нацистами Токмака", — сообщил глава движения "Мы вместе с Россией".

Как подчеркнул Рогов, в ответ на непрерывный огонь ВСУ, слаженно работает артиллерия ВС России и ВКС.