Украинские боевики перешли в наступление на Ореховском участке на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что подобная массированная атака со стороны ВСУ случилась впервые.
Как уточнил Рогов, наступление развернулось между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.
"На Запорожском фронте это первая подобная массированная ночная атака боевиков ВСУ. Тем более, в комплексе с рекордным по длительности и интенсивности обстрелом нацистами Токмака", — сообщил глава движения "Мы вместе с Россией".
Как подчеркнул Рогов, в ответ на непрерывный огонь ВСУ, слаженно работает артиллерия ВС России и ВКС.
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