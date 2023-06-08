Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают атаку на Запорожском направлении, бои идут в районе населённого пункта Орехов.
Как сообщает "Русская весна", украинские колонны устремились к российским позициям под прикрытием массированного огня. При этом отмечается, что боевики ВСУ не могут быстро ехать из-за минных полей.
"Атака врага на Запорожском фронте в разгаре: танки пытаются прорваться сквозь огонь российских войск", — сказано в Telegram-канале издания.
По словам военкоров, артиллерия РФ наносит интенсивные удары по противнику. Они добавили, что украинские войска пытаются поддержать передвижение своей техники, применяя гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о переходе ВСУ в танковое наступление на Ореховском участке между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.
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