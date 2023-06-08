РВ: атака ВСУ на Запорожском направлении в разгаре, танки пытаются прорваться сквозь огонь

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают атаку на Запорожском направлении, бои идут в районе населённого пункта Орехов.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает "Русская весна", украинские колонны устремились к российским позициям под прикрытием массированного огня. При этом отмечается, что боевики ВСУ не могут быстро ехать из-за минных полей.

"Атака врага на Запорожском фронте в разгаре: танки пытаются прорваться сквозь огонь российских войск", — сказано в Telegram-канале издания.

По словам военкоров, артиллерия РФ наносит интенсивные удары по противнику. Они добавили, что украинские войска пытаются поддержать передвижение своей техники, применяя гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о переходе ВСУ в танковое наступление на Ореховском участке между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.