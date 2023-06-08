Лукашенко прокомментировал украинское контрнаступление

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал контрнаступление вооруженных сил Украины. Об этом сообщает БЕЛТА.

Фото: РИА Новости

Заявление было сделано в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Лукашенко, за последнее время вооруженные силы России уничтожили большое количество украинской техники. Кроме того, было уничтожено значительное число украинских боевиков.

Специальная военная операция (СВО) была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 году. ВС РФ в ходе наступления освободили ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.