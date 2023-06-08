Военкор Сладков заявил, что ВС Украины продолжают активно наступать в Запорожье

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия. Военный журналист Александр Сладков проинформировал о ситуации на данном участке фронта.

Фото: https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2019/06/vsu_1_crm.jpg

Он отметил, что противник идёт вперёд волнами, пытаясь проломить первую линию российской обороны. Наступление началось в час ночи.

"Подошли танки бронетехника, десант на БТР, техника иностранная, и мы уничтожаем личный состав, сжигаем бронемашины. Оставшиеся целыми танки отходят и загружают новый боекомплект. Берут на броню новую пехоту и снова идут в атаку", — доложил военкор.

ВСУ захватили выносную позицию боевого охранения ВС РФ. До первой линии противнику дойти не удалось. ВСУ понесли большие потери.