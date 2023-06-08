На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия. Военный журналист Александр Сладков проинформировал о ситуации на данном участке фронта.
Он отметил, что противник идёт вперёд волнами, пытаясь проломить первую линию российской обороны. Наступление началось в час ночи.
"Подошли танки бронетехника, десант на БТР, техника иностранная, и мы уничтожаем личный состав, сжигаем бронемашины. Оставшиеся целыми танки отходят и загружают новый боекомплект. Берут на броню новую пехоту и снова идут в атаку", — доложил военкор.
ВСУ захватили выносную позицию боевого охранения ВС РФ. До первой линии противнику дойти не удалось. ВСУ понесли большие потери.
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