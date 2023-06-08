Подразделения ВСУ отказываются идти в новую атаку в Запорожье из-за больших потерь

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытка масштабного наступления украинских войск на Запорожском направлении полностью провалилась. Понеся огромные потери, противник был вынужден вернуться на исходные позиции.

Фото: warfiles.ru

Об этом сообщил писатель и журналист Александр Неукропный в своём Telegram-канале.

Наступлению ВСУ сильно мешали минные поля, а по медленно двигающемуся неприятелю вела массированный огонь российская артиллерия, добавил он

"По полученным радиоперехватам, как минимум одно подразделение ВСУ проигнорировало приказ выдвигаться и наступать на наши позиции. Потери противника очень большие", — рассказал Неукропный.

Он отметил, что 61-я бригада ВСУ была практически полностью уничтожена, и "возможно, станет носить название отдельной гробо-штурмовой бригады".

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