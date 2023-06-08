Попытка масштабного наступления украинских войск на Запорожском направлении полностью провалилась. Понеся огромные потери, противник был вынужден вернуться на исходные позиции.
Об этом сообщил писатель и журналист Александр Неукропный в своём Telegram-канале.
Наступлению ВСУ сильно мешали минные поля, а по медленно двигающемуся неприятелю вела массированный огонь российская артиллерия, добавил он
"По полученным радиоперехватам, как минимум одно подразделение ВСУ проигнорировало приказ выдвигаться и наступать на наши позиции. Потери противника очень большие", — рассказал Неукропный.
Он отметил, что 61-я бригада ВСУ была практически полностью уничтожена, и "возможно, станет носить название отдельной гробо-штурмовой бригады".
Ранее политолог назвал ночной бой 8 июня самым серьёзным сражением за многие месяцы спецоперации.
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