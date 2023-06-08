Зеленский приехал в подтопленный Херсон

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг приехал в подтопленный российский Херсон, который находится временно под контролем Киева.

Зеленский приехал в затопленный Херсон

Там он посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения, и пообщался с жителями. Видео с Зеленским в сопровождении многочисленной охраны и журналистов на улицах затопленного после разрушения дамбы Каховской ГЭС города публикует издание украинское издание "Страна.ua" в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что возмущён "слишком дипломатичной" реакцией ООН и Красного Креста на разрушение Каховской ГЭС.