В Москве заявили, что ввод военных НАТО на Украину приведёт к войне с Россией

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Источник РИА Новости в Москве прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможном вводе на территорию Украины военных из стран альянса с целью воспрепятствовать проведению спецоперации ВС РФ. Собеседник информагентства назвал подобные высказывания показательными и небезопасными.

Фото: fishki.net

"Он (Расмуссен — прим. ред.) фактически признал, что истинная природа украинского кризиса лежит в противостоянии НАТО с Россией, — заявил источник. — И показал агрессивную сущность блока, который готов добиваться своего расширения даже военным путём".

Результатом ввода войск Военного альянса на Украину неизбежно станет его прямое вооружённое столкновение с Россией, предупредил собеседник.