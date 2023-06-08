Источник РИА Новости в Москве прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможном вводе на территорию Украины военных из стран альянса с целью воспрепятствовать проведению спецоперации ВС РФ. Собеседник информагентства назвал подобные высказывания показательными и небезопасными.
"Он (Расмуссен — прим. ред.) фактически признал, что истинная природа украинского кризиса лежит в противостоянии НАТО с Россией, — заявил источник. — И показал агрессивную сущность блока, который готов добиваться своего расширения даже военным путём".
Результатом ввода войск Военного альянса на Украину неизбежно станет его прямое вооружённое столкновение с Россией, предупредил собеседник.
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