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Военное положение и ядерный удар: как РФ ответит на ввод "миротворцев"

2:06
Силовые структуры

Часть стран альянса НАТО не исключает отправки своих войск на Украину, заявил бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен.

Военное положение и ядерный удар: как РФ ответит на ввод "миротворцев"
Фото: ©Dziennik-polityczny.com

По его словам, которые приводит издание The Guardian, альянсу необходимо "принять единое решение по вопросу продвижения Украины вперед (на русских)".

В ином случае существует серьезная вероятность того, что некоторые страны примут меры в индивидуальном порядке. Проще говоря — если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на Украине.

Даже если эти силы будут называться в мировой прессе и выступлениях политиков Запада "миротворцами НАТО", официально такого статуса они не получат, поскольку одна из сторон конфликта не будет считать её таковой, пишет популярный военно-авиационный проект Fighterbomber.

А это значит, что войдут они на Украину как полноценные участники боевых действий, после чего у России не будет никаких юридически значимых доводов не бить по военным объектам на территории той же Прибалтики или Польши.

Да, несмотря на "пятый пункт" устава НАТО, в конце концов далеко не факт, что США или Германия, Британия или Франция будут готовы гореть из-за амбиций прибалтов или поляков. Кроме того, "пятый пункт" о военной помощи написан так хитро, что она может ограничиться… допустим, эшелоном сухпайков, самолетом снарядов или отправкой батальона пехотинцев.

Помочь тут может только предупредительный удар ЯО по территории Украины с последующим выбором целей уже на территориях этих стран, пишет Fighterbomber. Он добавляет — в этом случае не обойтись без объявления военного положения в России.

"Но если есть ресурсы, можно попробовать начать и обычным вооружением", - считает эксперт. И добавляет — так или иначе этот вопрос решать придется, ведь "чем дальше, тем больше найдется желающих поучаствовать в распиле Украины".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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