Часть стран альянса НАТО не исключает отправки своих войск на Украину, заявил бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен.
По его словам, которые приводит издание The Guardian, альянсу необходимо "принять единое решение по вопросу продвижения Украины вперед (на русских)".
В ином случае существует серьезная вероятность того, что некоторые страны примут меры в индивидуальном порядке. Проще говоря — если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на Украине.
Даже если эти силы будут называться в мировой прессе и выступлениях политиков Запада "миротворцами НАТО", официально такого статуса они не получат, поскольку одна из сторон конфликта не будет считать её таковой, пишет популярный военно-авиационный проект Fighterbomber.
А это значит, что войдут они на Украину как полноценные участники боевых действий, после чего у России не будет никаких юридически значимых доводов не бить по военным объектам на территории той же Прибалтики или Польши.
Да, несмотря на "пятый пункт" устава НАТО, в конце концов далеко не факт, что США или Германия, Британия или Франция будут готовы гореть из-за амбиций прибалтов или поляков. Кроме того, "пятый пункт" о военной помощи написан так хитро, что она может ограничиться… допустим, эшелоном сухпайков, самолетом снарядов или отправкой батальона пехотинцев.
Помочь тут может только предупредительный удар ЯО по территории Украины с последующим выбором целей уже на территориях этих стран, пишет Fighterbomber. Он добавляет — в этом случае не обойтись без объявления военного положения в России.
"Но если есть ресурсы, можно попробовать начать и обычным вооружением", - считает эксперт. И добавляет — так или иначе этот вопрос решать придется, ведь "чем дальше, тем больше найдется желающих поучаствовать в распиле Украины".
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