РИА Новости: мощный удар РФ сокрушил опорный пункт ВСУ у границы с Белгородской областью

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные, применив гаубицы "Мста-Б", уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) у границы с Белгородской областью.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира батареи, мощный огневой удар РФ позволил не только сокрушить опорник, но и ликвидировать боевиков ВСУ. По словам военнослужащего, ещё одной целью российских солдат стал оператор украинского беспилотника. Он добавил, что артиллеристы успешно её поразили.

"Мы уничтожаем взводные опорные пункты, которые находятся вдоль нашей границы", — пояснил командир.

Ранее руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о трёх пострадавших в результате ночных ударов ВСУ по приграничным населённым пунктам.