Руденко: на Запорожском направлении идут тяжёлые бои, но ВСУ так и не добились желаемого

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Интенсивные бои продолжаются на Запорожском направлении, однако Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удаётся достичь поставленных Киевом целей. Об этом заявил военкор Андрей Руденко.

Фото: flickr.com/ Министерство обороны Украины

По его словам, украинское командование стягивает крупные резервы в район Запорожья. При этом он отметил, что за последние несколько дней бойцы РФ существенно "проредили ряды" ВСУ. Он назвал российских военных, сражающихся с националистами в зоне СВО, героями.

"Запорожье. Идут тяжёлые бои. Враг так и не добился желаемого. У нас отлично работают артиллеристы, авиация, пехота, спецназ, разведчики — люди из стали!" — подчеркнул Руденко в Telegram-канале.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о попытке украинской армии прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. Он пояснил, что ВС РФ превентивно атаковали войска ВСУ, сорвав планы киевского режима.