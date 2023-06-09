Появились кадры из Воронежа, где жилой дом был атакован украинским БПЛА

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились первые кадры последствий атаки дрона на дом в Воронеже. Об этом сообщает Телеканал "360".

Фото: telegram

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал объект гражданской инфраструктуры утром в пятницу, 9 июня.

На кадрах видны трещины в стенах жилого дома, а также выбитые стекла. Место происшествия оцепили сотрудники экстренных служб.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что помещение, расположенное на улице Белинского, куда прилетел беспилотник, было пустым. Погибших нет. В результате происшествия легкие ранения получили три человека.