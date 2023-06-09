Появились первые кадры последствий атаки дрона на дом в Воронеже. Об этом сообщает Телеканал "360".
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал объект гражданской инфраструктуры утром в пятницу, 9 июня.
На кадрах видны трещины в стенах жилого дома, а также выбитые стекла. Место происшествия оцепили сотрудники экстренных служб.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что помещение, расположенное на улице Белинского, куда прилетел беспилотник, было пустым. Погибших нет. В результате происшествия легкие ранения получили три человека.
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