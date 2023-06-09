Кремль счёл попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже атакой ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в атаках на гражданские объекты России.

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, в Кремле знают о, скорее всего, сбитом БПЛА, который попал в жилой дом в Воронеже. Также Песков указал на работу спецслужб и уточнение деталей произошедшего.

"Мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", — подчеркнул пресс-секретарь президента во время брифинга.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате происшествия пострадали три человека.