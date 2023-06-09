Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в атаках на гражданские объекты России.
По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, в Кремле знают о, скорее всего, сбитом БПЛА, который попал в жилой дом в Воронеже. Также Песков указал на работу спецслужб и уточнение деталей произошедшего.
"Мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", — подчеркнул пресс-секретарь президента во время брифинга.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате происшествия пострадали три человека.
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