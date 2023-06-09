Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в столице региона на офисное здание рухнул беспилотный летательный аппарат.
"Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся", — написал чиновник в своём Telegram-канале.
Как подчеркнул политик, огонь уже потушен. По данным главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Вместе с этим Гладков сообщил, что повреждены крыша, котельная и две машины.
Также губернатор сказал, что на месте происшествия работают оперативные службы и мэр Белгорода Валентин Демидов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.