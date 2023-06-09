Губернатор Гладков сообщил о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде

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Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в столице региона на офисное здание рухнул беспилотный летательный аппарат.

Фото: telegram

"Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся", — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул политик, огонь уже потушен. По данным главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Вместе с этим Гладков сообщил, что повреждены крыша, котельная и две машины.

Также губернатор сказал, что на месте происшествия работают оперативные службы и мэр Белгорода Валентин Демидов.