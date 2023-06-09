ВВС Украины: Россия атаковала Украину ракетами с имитатором ядерной боевой части

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия якобы атаковала украинские объекты военной инфраструктуры "ракетами с имитатором ядерной боевой части".

Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

ВКС России якобы применили ядерный ракетоноситель Х-55 без боеголовки, которая может нести ядерный боевой заряд, отмечает спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Такие пустышки-ракеты должны вынудить ВВСУ тратить ракеты противовоздушной обороны и боекомплект. Либо же они проверяют способность ПВО Украины сбивать такие ракеты, отмечает националист и подчёркивает, что российские войска регулярно атакуют Незалежную такими ракетами.

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