На Украине не иссякает поток агентов российской разведки

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Харькове задержали 52-летнего местного жителя, который, по утверждению СБУ, выявлял украинские позиции войск на границе с РФ.

Фото: https://t.me/stranaua/99542

Об этом со ссылкой на пресс-центр спецслужб Украины сообщает "ПолитНавигатор".

"В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона. Остальных трёх агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022 года и в феврале этого года. Среди них был "связной" военной разведки РФ", — сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что его интересовало вооружение и точные координаты и количество подразделений ВСУ и погранслужбы. Сведения он якобы передавал через мессенджер в военную разведку РФ. Сейчас арестованному грозит пожизненный срок.

СБУ о таких задержаниях в самых различных регионах Украины сообщает каждый день, что говорит о том, что в Незалежной работает широкая сеть российских агентов, подытожило издание.

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