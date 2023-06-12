В Харькове задержали 52-летнего местного жителя, который, по утверждению СБУ, выявлял украинские позиции войск на границе с РФ.
Об этом со ссылкой на пресс-центр спецслужб Украины сообщает "ПолитНавигатор".
"В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона. Остальных трёх агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022 года и в феврале этого года. Среди них был "связной" военной разведки РФ", — сказано в сообщении.
Ведомство отмечает, что его интересовало вооружение и точные координаты и количество подразделений ВСУ и погранслужбы. Сведения он якобы передавал через мессенджер в военную разведку РФ. Сейчас арестованному грозит пожизненный срок.
СБУ о таких задержаниях в самых различных регионах Украины сообщает каждый день, что говорит о том, что в Незалежной работает широкая сеть российских агентов, подытожило издание.
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