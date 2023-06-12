Помощнику Медведева пришлось пояснить пост политика о Майдане Незалежности

Пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о Майдане Незалежности вызвал вопросы и потребовал разъяснений.

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Публикацию экс-президента России пришлось прокомментировать помощнику политика Олегу Осипову.

"Дмитрий Медведев считает, что Киев — наша прямая цель. Это русский город, и он вернётся домой. Мы не остановимся, пока не вернём его", — дал разъяснение Осипов.

В День России Дмитрий Анатольевич опубликовал фотографию центральной площади Киева, над которой возвышается российский флаг.

Ранее Дмитрий Медведев высказался об "отъехавших" россиянах.