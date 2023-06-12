Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
WSJ: в США рассказали о неудаче ВСУ, пытавшихся наступать в районе Орехова
Диетолог Бирк: После 40 лет нужны эти три привычки каждому
Три признака, которые говорят, что машину пора продавать
Берлин высказался о количестве уничтоженных на Украине танков Leopard
Почему аккумулятор может взорваться под капотом
Кардиолог РФ Львовская рассказала, за какими "масками" может скрываться инфаркт
Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка
Арестовича* возмутила травля подростка в Киеве: толпа накинулась
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, как избежать тромбоза

"ЧВК "Вагнер" показала колоссальную эффективность на поле боя": Пригожин поделился заявлением Ратибора о работе "оркестра" в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Ратибор рассказал о деятельности формирования в Сирии. Его заявлением поделился основатель "оркестра" Евгений Пригожин.

"ЧВК "Вагнер" показала колоссальную эффективность на поле боя": Пригожин поделился заявлением Ратибора о работе "оркестра" в Сирии
Фото: edayfm. com

Пригожин опубликовал слова "музыканта", который дважды освобождал Пальмиру в 2016 году от терроризма. Так, Ратибор отметил грамотное решение командира и слаженные действия бойцов ЧВК "Вагнер", благодаря которым город был очищен от боевиков ИГИЛ* (террористическая организация запрещена в РФ). По его словам, Минобороны РФ при этом не оценило боевые заслуги "вагнеровцев" по достоинству.

"Наше подразделение не гналось за славой, наградами и "медными трубами", а просто с честью и достоинством выполнило поставленные задачи руководством нашей Страны и руководством нашей компании", — поделился Ратибор.

ЧВК "Вагнер" продемонстрировала высокий военный профессионализм в борьбе с мировым терроризмом. Таким образом, формирование заявило о себе как о силе, которая может успешно бороться с подобными проявлениями, подчеркнул командир штурмового отряда. Он также рассказал о работе "оркестра" в ходе спецоперации.

"Также следует понимать, что в такой ожесточенной борьбе героически погибали наши сотрудники ЧВК "Вагнер", что неоднократно фиксировалось средствами объективного контроля на поле боя. Отдельно хочется отметить, что плечом к плечу, с нами вместе сражались и бывшие заключенные, которые были приняты в братство ЧВК "Вагнер" на общих основаниях, без каких-либо исключений и дискриминаций. ЧВК "Вагнер" в очередной раз показала свою колоссальную и уникальную эффективность на поле боя", — заявил он.

Как утверждает Ратибор, МО РФ повело себя с "музыкантами" точно так же, как и в Сирии. Это выражалось в продолжающемся "снарядном голоде", увольнении лояльного к ЧВК "Вагнер" высшего офицерского состава ВС ФР и других событиях. По его словам, ведомство делает все, чтобы формирование Пригожина перестало существовать.

*- террористическая организация, запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Последние материалы
Берлин высказался о количестве уничтоженных на Украине танков Leopard
Как одному завести машину "с толкача"
Почему аккумулятор может взорваться под капотом
Кардиолог РФ Львовская рассказала, за какими "масками" может скрываться инфаркт
Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка
Арестовича* возмутила травля подростка в Киеве: толпа накинулась
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, как избежать тромбоза
Камчатка: Бюджетной путешествие на край вулканов
Биологи рассказали о самом "акульем" периоде для туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе
Помощнику Медведева пришлось пояснить пост политика о Майдане Незалежности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников