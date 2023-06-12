"ЧВК "Вагнер" показала колоссальную эффективность на поле боя": Пригожин поделился заявлением Ратибора о работе "оркестра" в Сирии

Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Ратибор рассказал о деятельности формирования в Сирии. Его заявлением поделился основатель "оркестра" Евгений Пригожин.
Пригожин опубликовал слова "музыканта", который дважды освобождал Пальмиру в 2016 году от терроризма. Так, Ратибор отметил грамотное решение командира и слаженные действия бойцов ЧВК "Вагнер", благодаря которым город был очищен от боевиков ИГИЛ* (террористическая организация запрещена в РФ). По его словам, Минобороны РФ при этом не оценило боевые заслуги "вагнеровцев" по достоинству.
"Наше подразделение не гналось за славой, наградами и "медными трубами", а просто с честью и достоинством выполнило поставленные задачи руководством нашей Страны и руководством нашей компании", — поделился Ратибор.
ЧВК "Вагнер" продемонстрировала высокий военный профессионализм в борьбе с мировым терроризмом. Таким образом, формирование заявило о себе как о силе, которая может успешно бороться с подобными проявлениями, подчеркнул командир штурмового отряда. Он также рассказал о работе "оркестра" в ходе спецоперации.
"Также следует понимать, что в такой ожесточенной борьбе героически погибали наши сотрудники ЧВК "Вагнер", что неоднократно фиксировалось средствами объективного контроля на поле боя. Отдельно хочется отметить, что плечом к плечу, с нами вместе сражались и бывшие заключенные, которые были приняты в братство ЧВК "Вагнер" на общих основаниях, без каких-либо исключений и дискриминаций. ЧВК "Вагнер" в очередной раз показала свою колоссальную и уникальную эффективность на поле боя", — заявил он.
Как утверждает Ратибор, МО РФ повело себя с "музыкантами" точно так же, как и в Сирии. Это выражалось в продолжающемся "снарядном голоде", увольнении лояльного к ЧВК "Вагнер" высшего офицерского состава ВС ФР и других событиях. По его словам, ведомство делает все, чтобы формирование Пригожина перестало существовать.
*- террористическая организация, запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.